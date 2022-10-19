Vodafone вікрив четвертий набір у школу Big Data Lab

19 октября 2022, 11:45

Vodafone оголошує про новий набір до школи Big Data Lab, яка готує аналітиків великих даних. Заняття почнуться у січні 2023 року.



Інтенсивний піврічний курс містить весь спектр знань, необхідних для старту кар’єри у data science:

- навчальні модулі з вивчення фундаментальних математичних дисциплін,

- модулі з інженерії великих даних та прикладної доменної експертизи.

Знання закріплюються практикою у роботі з реальними великими даними Vodafone.



Навчання в школі проходить тричі на тиждень онлайн. Студенти мають можливість взаємодіяти з ментором і групою під час занять та передивлятись записи лекцій.



Команда менторів складається з викладачів провідних технічних вишів України та світу і практикуючих data science експертів, які володіють майстерністю доступно викладати складні матеріали.



Концентрована програма курсу має поглиблену практичну складову роботи з великими даними, у якій передбачено поетапне збільшення складності завдань. Почавши з роботи над “датасетом Титаніка”, відомою задачею, орієнтованою на початківців у машинному навчанні, студенти поступово підходять до комплексного фінального проекту з великим датасетом Vodafone.



Щороку програма курсу перевіряється на актуальність і вдосконалюється відповідно до ринкових запитів та прагнення підвищити якість навчання. Ось перелік останніх змін, які запровадили організатори школи минулого року:

- Відкрили підготовчий курс, де студенти мають можливість поновити та підтягнути знання в галузі програмування та математики.

- Покращили зв’язок між теоретичними і практичними дисциплінами.

- Посилили підтримку підготовки до фінального проекту. Майже кожного місяця на студентів чекає перевірка програмного коду актуальних датасетів.



Як результат, більше 80% студентів, які дійшли до фінішу і захистили фінальний проект, вже працюють з даними. Деякі студенти працевлаштувались ще під час навчання.



Після закінчення курсу і успішно виконаного фінального проекту, випускники зможуть працювати на позиціях: Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.



Відбір у навчальну групу складається з розгляду заявки, перевірки знань і проходження співбесіди.

Старт занять заплановано на 17 січня 2023 року.



Абітурієнтам, знань яких виявиться недостатньо для навчання, пропонують пройти чотиритижневий підготовчий курс, який містить модулі з математики і програмування. Підготовчий курс стартує 22 листопада.