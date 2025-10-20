Vodafone запускає сьомий набір у школу Big Data Lab

20 октября 2025, 11:15

Vodafone Україна розпочала сьомий відбір до школи фахівців з Data Science. Старт навчання заплановано на 13 січня 2026 року.



Vodafone Big Data Lab – це комплексний інтенсивний курс з підготовки data science спеціалістів, який передбачає вивчення фундаментальних математичних дисциплін, доменну експертизу і практику з реальними великими даними Vodafone.

За шість років існування школа Big Data Lab накопичила безцінний досвід передачі експертизи: понад 70% студентів успішно захищають фінальний проєкт і понад 80% випускників працюють за фахом у провідних компаніях України та світу.



Навчання триватиме шість місяців і складається з десяти взаємопов’язаних модулів, за кожний з яких відповідає окремий ментор з міжнародною кваліфікацією.



Курс допоможе слухачам отримати теоретичні знання і практичні навички, достатні для старту кар’єри в data science. Наприкінці навчання студенти виконують великий фінальний проект від бізнес-підрозділу Vodafone Україна, який базується на реальних великих даних і піде у портфоліо.



Навчання проводиться тричі на тиждень в реальному часі онлайн. Лекції записуються і доступні для повторного перегляду. Студенти можуть консультуватись з менторами на лекціях, в LMS системі чи месенджерах. Розмір групи 20-25 осіб.



Відбір містить такі етапи:

- подача заявки на сайті bigdatalab.com.ua

- проходження тестів на визначення рівня підготовки кандидата

- проходження співбесіди для загальної координації і визначення мотивації

- отримання запрошення на навчання



Після проходження відбору кандидатам можуть запропонувати пройти підготовчий курс для підвищення рівня підготовки.



Старт підготовчого курсу 18 листопада 2025 року.

Старт основного курсу 11 січня 2026 року.