Vodafone Україна запустив шостий курс з підготовки Data Science спеціалістів

3 февраля 2025, 11:45

Vodafone Україна розпочав новий навчальний процес на курсі з підготовки data science спеціалістів у школі Big Data Lab.

Програма навчання орієнтована на формування глибокого розуміння роботи з великими даними та практичний досвід, що дозволить випускникам впевнено розпочати кар’єру в сфері аналітики даних.



Курс розроблений провідними українськими та міжнародними фахівцями і включає 10 взаємопов’язаних дисциплін, які забезпечують необхідний рівень знань для старту кар’єри у Data Science. Протягом 6 місяців студенти опановуватимуть фундаментальну математику, Big Data інжиніринг, доменну експертизу та інші ключові дисципліни.



Навчання проходить дистанційно в онлайн-форматі, що дозволяє студентам:

- Спілкуватися з менторами та викладачами в реальному часі;

- Передивлятися записи лекцій у зручний час;

- Консультуватися з викладачами через LMS-систему та месенджери.



Фінальним етапом курсу стане підготовка і захист великого проєкту на основі реальних знеособлених даних від data science підрозділу Vodafone Україна. Це дозволить студентам застосувати набуті знання у практичних завданнях та створити сильне портфоліо.



Після успішного завершення курсу випускники зможуть розпочати кар’єру на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо. За результатами попередніх курсів, понад 80% випускників, які захистили фінальний проєкт, вже працюють у сфері даних.



Vodafone Україна продовжує розвивати Data Science спільноту та підтримувати підготовку нових поколінь аналітиків, які формуватимуть майбутнє роботи з даними.

