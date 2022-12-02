Підготовчий курсу школи Vodafone Big Data Lab стартував онлайн попри блекаут

2 декабря 2022, 15:15

Непроста ситуація з електроенергією, водопостачанням та зв’язком не змогла зменшити жагу українців до отримання нових знань у перспективній високотехнологічній галузі data science.

Минулого тижня у школі Vodafone Big Data Lab розпочалось навчання на підготовчому курсі. Усі заплановані на тижні заняття вдалось провести.

Зі 112 заявок, поданих на курс, відібрано 50 найкращих кандидатів. За результатами співбесід з ними організатори і викладачі курсу вибрали 20 студентів, які протягом наступного місяця вчитимутся на підготовчому курсі.Підготовчий курс надає базові знання з математики та програмування, яких буде достатньо для навчання на основному курсі школи Big Data Lab, що стартує у січні наступного року. Навчання триватиме чотири тижні і проходить щовівторка, щочетверга і щосуботи онлайн. Загалом підготовчий курс налічує 48 лекційних годин.Після закінчення підготовчого курсу студенти будуть розбиратись в основах математики для аналітиків: обчислювати похідну, первісну та невизначений інтеграл. Також студенти отримають навички у середовищах розробки на Пайтоні, познайомляться з основними типами даних, функціями, бібліотеками та основами об´єкторієнтованого програмування.Безперервний і продуктивний процес навчання під час обстрілів та відключеннь інфраструктури став можливий завдяки ряду резервних механізмів:• ментори забезпечені засобами подовження автономної роботи• за відсутності на лекції, cтуденти можуть передивлятись матеріали у запису• відкрито додаткові канали для консультацій з менторами по кожному предметуНабір на основний курс Vodafone Big Data Lab продовжується. Старт занять заплановано на 17 січня 2023 року.