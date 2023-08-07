Україна отримала нових фахівців з data science від школи Vodafone Big Data Lab

У школі Vodafone Big Data Lab відбулись захисти фінальних проектів - завершальний етап піврічного курсу підготовки аналітиків великих даних.
На дипломи з відзнакою подано 13 студентів - рекордна кількість за чотири випуски школи.
Це вже другий випуск школи в умовах воєнного стану.
Фінальні проекти - це адаптовані до навчального процесу сучасні робочі задачі від data science підрозділу Vodafone Україна.
Підготовка до захисту дозволяє студентам повністю пройти шлях по розробці проекту з аналізу даних, закріпити набуті знання роботою з реальними даними, презентувати механізми аналізу і результати своєї роботи менторам та колегам, а також здобути перший проект у портфоліо.
Рекордна кількість фіналістів зумовлена розширенням програми школи підготовчими курсами, збільшенням кількості практичних дисциплін і часу, приділеного на супровід студентів в процесі підготовки.
Велику роль також відіграє швидке зростання інтересу до штучного інтелекту і роботи з даними. Все більше українців використовують новітні технології в боротьбі за свободу, в роботі та бізнесі, прагнуть здобути освіту і працювати у високотехнологічній галузі майбутнього.
Тепер випускники школи можуть як продовжити поглиблювати знання в обраному напрямку, так і розпочати кар’єру в data science на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.
До створення курсу долучились найкращі фахівці України та світу, які розробили комплексну програму навчання з data science. Програма дозволяє у стислі терміни оволодіти теоретичними знаннями з доменною експертизою і на практиці навчитись працювати з великими даними.
Навчання проводилось онлайн з дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Студенти мали можливість спілкуватись з менторами в режимі реального часу, а також переглядати записи лекцій.