Україна отримала нових фахівців з data science від школи Vodafone Big Data Lab

7 августа 2023, 13:15

У школі Vodafone Big Data Lab відбулись захисти фінальних проектів - завершальний етап піврічного курсу підготовки аналітиків великих даних.

На дипломи з відзнакою подано 13 студентів - рекордна кількість за чотири випуски школи.

Це вже другий випуск школи в умовах воєнного стану.Фінальні проекти - це адаптовані до навчального процесу сучасні робочі задачі від data science підрозділу Vodafone Україна.Підготовка до захисту дозволяє студентам повністю пройти шлях по розробці проекту з аналізу даних, закріпити набуті знання роботою з реальними даними, презентувати механізми аналізу і результати своєї роботи менторам та колегам, а також здобути перший проект у портфоліо.Рекордна кількість фіналістів зумовлена розширенням програми школи підготовчими курсами, збільшенням кількості практичних дисциплін і часу, приділеного на супровід студентів в процесі підготовки.Велику роль також відіграє швидке зростання інтересу до штучного інтелекту і роботи з даними. Все більше українців використовують новітні технології в боротьбі за свободу, в роботі та бізнесі, прагнуть здобути освіту і працювати у високотехнологічній галузі майбутнього.Тепер випускники школи можуть як продовжити поглиблювати знання в обраному напрямку, так і розпочати кар’єру в data science на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.До створення курсу долучились найкращі фахівці України та світу, які розробили комплексну програму навчання з data science. Програма дозволяє у стислі терміни оволодіти теоретичними знаннями з доменною експертизою і на практиці навчитись працювати з великими даними.Навчання проводилось онлайн з дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Студенти мали можливість спілкуватись з менторами в режимі реального часу, а також переглядати записи лекцій.