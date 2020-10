Big Data School 5.0: восемь опытных менторов будут обучать работать с Big Data

8 октября 2020, 12:45

Преподавать на курсе Big Data School в 2020 году будут восемь опытных менторов - архитекторы Big Data и машинного обучения. Среди них - обладатели статуса Most Valuable Professional (MVP) от корпорации Microsoft.



Киевстар предоставляет уникальную бесплатную возможность учиться у лучших экспертов, преподавателей на курсе Big Data School - большинство из менторов уже несколько лет обучают студентов школы Киевстар. Некоторые присоединились в этом году, ведь программа курса дополнена блоком по работе с облачным средой и инструментами Azure.

Во время обучения со студентами будут работать:• Валентин Кропов — архитектор Big Data и основатель киевского комьюнити по анализу больших данных;• Александр Гурбич — профи архитектор Big Data и машинного обучения, специализируется на проектах по компьютерному зрению, обработки естественного языка и науки, а также преподает на факультете прикладных наук УКУ;• Александра Клевец — архитектор и инструктор Big Data, занимала ведущие должности архитектора, технологического лидера и консультанта в проектах по сбору и анализу данных;• Александр Саенко — архитектор Big Data и машинного обучения, имеет 13 лет опыта работы в сферах обработки и анализа данных в UMC, MTS, SoftServe и CISCO;• Евгений Полоничко — Microsoft MVP. Имеет 10 лет опыта работы с SQL Server. Работает над проектами бизнес-аналитики и больших данных (HICSS, Cisco SSAS, SSIS, PowerBI, Cognos, Informatica PowerCenter, Pentaho, Tableau, DataBricks, Hadoop).• Александр Краковецкий — Microsoft MVP. Лектор Киевской Школы Экономики. Имеет статусы Microsoft Regional Director, Microsoft Artificial Intelligence Most Valuable Professional и награду «The Best Professional in Software Architecture» на Ukrainian IT Awards.• Игорь Руденок — Data Scientist, имеет прикладной опыт разработки и внедрения в продуктивную среду моделей машинного обучения в компании Киевстар и IT секторе;• Антон Ватов — архитектор Cloud Solution в Data & AI, который развивает сервисы на базе Microsoft Data & AI в Центральной и Восточной Европе.В целом, за 4 года в Big Data School преподавали более 20 приглашенных менторов. А еще за 4 года:• в школу подали 7 600 заявок;• во время тестового периода было выполнено 750 заданий;• кураторами курса было проведено 205 интервью со студентами;• 110 студентов успешно прошли тестирование и поступили в школу;• 14 стали сотрудниками Киевстар в направлении Big Data.Информационный партнер Big Data School 5.0 - компания Stud-Point и онлайн-портал Pay Space Magazine.