В приймальній комісії КАІ запрацював AI-консультант від Vodafone

14 августа 2025, 12:15

Державний університет «Київський авіаційний інститут» (КАІ) разом із Vodafone Україна презентували інноваційного цифрового помічника для вступників.

AI-аватар консультує з ключових питань вступу, надаючи інформацію про умови та терміни подачі документів, освітні програми, особливості іспитів, вартості навчання та довідкові дані про університет.



Віртуальний консультант, що отримав ім’я КАЯ (співзвучне з оновленою назвою інституту), спілкується з користувачами українською мовою та знає багато про університет. Аватар створений на основі сучасних технологій OpenAI GPT, Whisper та хмарної інфраструктури Microsoft Azure. Розробку виконала IT SmartFlex – дочірня IT-компанія Vodafone Україна.

«Проєкт з КАІ демонструє еволюцію нашої експертизи. Спочатку ми створювали AI-рішення виключно для внутрішніх потреб Vodafone Україна – наші чат-боти обробляють мільйони звернень абонентів щомісяця. Тепер IT SmartFlex готова масштабувати цей досвід для зовнішніх клієнтів. КАЯ – це не просто технологія, це комплексне рішення, яке ми можемо адаптувати під потреби будь-якої організації: від університетів до великого бізнесу. Ми вже маємо в портфелі кілька подібних проєктів на різних стадіях впровадження», – зазначив CEO IT SmartFlex Микола Тракнов.



КАЯ завжди готова спілкуватися з абітурієнтами і ніколи не втомлюється, що дозволяє отримувати відповіді навіть поза робочими годинами Центру вступника. Це допомагає уникнути черг і зменшує навантаження на співробітників. Для зручності користувачів сервіс розміщено у яскравій червоній будці, стилізованій під британську телефонну кабіну, яка вирізняється серед інфраструктури кампусу та привертає увагу.



“КАЯ – це новий крок до спілкування із вступниками. Вона невтомна, завжди активна та рада допомогти із відповідями на всі питання. Ми вже давно мріяли про впровадження штучного інтелекту, і ось цей крок зроблено. Тому якщо ви ще ніколи не спілкувались з аватаром або хотіли б спробувати новітні технології в дії – приходьте у Центр вступника, КАЯ вже чекає!” – додає Радміла Сегол, проректорка зі вступу та онлайн-освіти КАІ.

Проєкт є частиною партнерства між КАІ та Vodafone Україна, що включає розгортання 5G-покриття, створення лабораторії інноваційних технологій і запуск освітніх програм з Data Science та штучного інтелекту. У майбутньому до функціоналу аватара планується додати адаптацію для людей з особливими потребами, наприклад, дублювання тексту на екрані в реальному часі, та розширити сферу знань.