26 октября 2023, 17:15

Телеграм-канали на першому місці серед джерел інформації українців — КМІС

Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження 04-20 вересня 2023 року на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні.


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