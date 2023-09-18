У кіберполіції відзначили студентів КПІ

18 сентября 2023, 8:45

Цьогоріч у лютому Департамент кіберполіції і Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського підписали меморандум про співпрацю.

Студенти долучалися до розробки автоматизованих рішень моніторингу кіберзагроз у режимі реального часу. А згодом брали участь у роботі проєкту StopRussiaChannel «Мрія», який допомагає українцям розвиватися у сфері кібергігієни, й зосереджує зусилля поширенню фейків.Випускники програми стажування отримали подяки від Департаменту кіберполіції за внесок у формування безпечного кіберпростору.