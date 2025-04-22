Студенти КПІ представили власні розробки в межах інтернатури Ajax Systems

22 апреля 2025, 15:15

У співпраці з КПІ ім. Ігоря Сікорського завершився другий набір стажування Mechanical Engineering — один із ключових напрямів освітньої ініціативи Ajax Next.

Метою програми було ознайомити студентів з основами прикладної механіки шляхом розробки механізованих пристроїв-прототипів виробничого обладнання.

Участь у стажуванні взяли 17 студентів, а найкращі приєдналися до команди Ajax Systems.

Протягом п’яти місяців стажування учасники працювали над створенням навчальних прототипів для автоматизації та оптимізації роботи виробництва. Учасники пройшли увесь цикл розробки: від ескізного дизайну, розрахунку параметрів та моделювання до реалізації конструкції та програмування логіки роботи механізмів.Серед розроблених пристроїв:шредер для переробки пластику — пристрій, що подрібнює пластиковий матеріал та відходи від пластикового друку;робот-маніпулятор з захватом — елемент автоматизації виробничої лінії, в якому програмуються траєкторії руху та параметри захвату для роботи з різними об'єктами, наприклад, упаковка батарейки в девайс;моторизовані стенди — стенди із різними механізмами для тестування плат.Розроблені під час стажування демонстраційні студентські проєкти передали в КПІ для подальших досліджень та навчання.Інтернатура проходила у співпраці з інженерами-менторами Ajax Systems та викладачами Приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського — вони надавали учасникам регулярний фідбек протягом навчання та допомагали розібратися з процесом розробки пристроїв."Я розробив і зібрав чотирьохосьовий робот-маніпулятор — це був масштабний проєкт, що потребував чимало часу й зусиль. Найскладнішим було визначити тип маніпулятора, принцип його роботи, підібрати матеріали — усе це впливало на подальшу конструкцію та ефективність. Фінальний етап — написання виконавчої програми — виявився найцікавішим. Коли бачиш, що пристрій працює саме так, як ти задумав, — це дуже мотивує. На кожному етапі ментори з Ajax Systems допомагали розібратися з технічними нюансами та знаходити ефективні рішення. У планах — продовжувати розвиватися в компанії і здобувати нові знання та досвід у реальних інженерних проєктах", - Олександр Юнак,студент 2 курсу та Special Equipment Mechanical Engineer в Ajax Systems.