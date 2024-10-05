Ajax Systems у співпраці з НАУ відкрили лабораторію електроніки

5 октября 2024, 22:02

25 вересня Ajax Systems відкрила лабораторію електроніки на базі Національного Авіаційного Університету (НАУ).



Простір призначений для практичного навчання студентів, а також розробки інноваційних рішень у сфері електроніки. Проєкт є частиною освітньої ініціативи Ajax Next, створеної сприяти розвитку інженерного майбутнього України.

Лабораторія розташована на факультеті аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) і розрахована на 20 робочих місць. У повністю оновленому просторі міститься все необхідне обладнання для реалізації новітніх ідей: комп'ютерна техніка, мікроконтролери, елементна база, оптичні прилади, 3D-принтери тощо. Завдяки цьому студенти зможуть розробляти власні пет-проєкти, студентські та наукові роботи.



"Ajax Systems має амбітну мету — модернізувати університетські профільні для компанії технічні лабораторії по всій Україні. Ми активно працюємо над створенням сучасних умов для навчання у вищих навчальних закладах, щоб забезпечити доступ до ресурсів та надати молодим фахівцям можливість реалізовувати свої проєкти, здобувати практичні знання та досвід, які будуть корисними в їхній майбутній кар'єрі в комерційному секторі", - Олександр Конотопський, голова наглядової ради та засновик Ajax Systems.



У межах партнерства Ajax Systems із НАУ проводитимуть спеціалізовані освітні програми: стартап-інкубатори, хакатони та майстер-класи від галузевих експертів. Ці ініціативи будуть доступні для студентів спеціальностей, пов’язаних із електронікою, телекомунікаціями, авіонікою та інтернетом речей (IoT). Першу програму стажування на базі НАУ компанія проведе за напрямом QA Device, у листопаді 2024 року.

"Нова лабораторія максимально підлаштована під те, щоб студенти могли відпрацьовувати практичну частину занять. Поки вона діяла в тестовому режимі, студенти молодших курсів вже зробили тут свої перші радіоприймачі. І це дуже круто, що зараз у молоді є можливість навчатися на сучасному обладнанні. Завдяки таким спільним проектам ми повертаємо привабливість інженерним спеціальностям, і це правильний і дуже своєчасний крок, бо країні дійсно потрібні інженери", - Ксенія Семенова, в.о. ректорки НАУ.