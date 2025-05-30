Ajax Systems долучилася до глобальної мережі впливових підприємців Endeavor

30 мая 2025, 11:45

Міжнародна технологічна компанія Ajax Systems приєдналася до провідної глобальної спільноти підприємців Endeavor.

Це третя українська компанія, яка стала частиною мережі Endeavor. Компанія також увійшла до списку Endeavor Outliers 2025 — це визнання, яке отримують 10% найефективніших компаній у глобальній мережі Endeavor.

Партнерство відображає спільне прагнення будувати компанії-лідери у своїй галузі та формувати майбутнє глобального підприємництва."Для нас велика честь приєднатися до мережі візіонерських засновників та світових лідерів Endeavor. Ajax Systems завжди мала сміливі амбіції, і це визнання підтверджує нашу місію — впроваджувати інновації, масштабуватися та забезпечувати тривалий позитивний вплив. За підтримки Endeavor ми прагнемо стати ще сильнішими, досліджувати нові ринки та робити внесок у розвиток глобальної підприємницької екосистеми", - Олександр Конотопський, голова наглядової ради Ajax Systems.

"Місія Endeavor — підтримувати виняткових засновників не лише в масштабуванні компаній, а й в збільшенні їхнього впливу шляхом реінвестування в наступне покоління підприємців рівень. Приєднання Ajax Systems до нашої глобальної мережі є підтвердженням сили, стійкості та інноваційності України. Ми раді підтримати Олександра та команду Ajax Systems на їхньому стрімкому шляху розвитку", - Лінда Роттенберг, співзасновниця та генеральна директорка Endeavor.

Endeavor вірить, що підприємці є рушієм економічного зростання, тож підтримує тих, хто має потенціал для економічного та соціального впливу у своїх регіонах. Організація працює з компаніями, які мають унікальні, масштабовані та потенційно проривні бізнес-моделі. Endeavor допомагає їм розширюватися через доступ до кураторської глобальної мережі лідерів галузі, консультантів та інвесторів. Маючи понад 45 офісів у всьому світі та спільноту з понад 2900 провідних підприємців, Endeavor допомагає засновникам розвивати бізнес та сприяє важливим змінам у глобальному масштабі.



Щороку Endeavor розглядає більше 5000 претендентів, з яких лише 80-90 компаній стають членами організації. Рішення про приєднання Ajax Systems до спільноти прийняли всесвітньо відомі лідери, які входять до складу глобальної ради директорів в Endeavor:



Ґійом Пусаз, CEO в Checkout.com

Хуї Лінг Тан, Co-founder у Grab

Нік Байм, Partner у Venrock

Метт Гарріс, Partner у Bain Capital Ventures

Джоанна Ріс, Executive Chairwoman у West Global

Ніколас Секасі, Co-founder, Managing Partner у Kaszek Ventures