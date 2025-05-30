ГлавнаяНовости
30 мая 2025, 11:45

Ajax Systems долучилася до глобальної мережі впливових підприємців Endeavor

Міжнародна технологічна компанія Ajax Systems приєдналася до провідної глобальної спільноти підприємців Endeavor.

Це третя українська компанія, яка стала частиною мережі Endeavor. Компанія також увійшла до списку Endeavor Outliers 2025 — це визнання, яке отримують 10% найефективніших компаній у глобальній мережі Endeavor.

Партнерство відображає спільне прагнення будувати компанії-лідери у своїй галузі та формувати майбутнє глобального підприємництва.

"Для нас велика честь приєднатися до мережі візіонерських засновників та світових лідерів Endeavor. Ajax Systems завжди мала сміливі амбіції, і це визнання підтверджує нашу місію — впроваджувати інновації, масштабуватися та забезпечувати тривалий позитивний вплив. За підтримки Endeavor ми прагнемо стати ще сильнішими, досліджувати нові ринки та робити внесок у розвиток глобальної підприємницької екосистеми", - Олександр Конотопський, голова наглядової ради Ajax Systems.

"Місія Endeavor — підтримувати виняткових засновників не лише в масштабуванні компаній, а й в збільшенні їхнього впливу шляхом реінвестування в наступне покоління підприємців рівень. Приєднання Ajax Systems до нашої глобальної мережі є підтвердженням сили, стійкості та інноваційності України. Ми раді підтримати Олександра та команду Ajax Systems на їхньому стрімкому шляху розвитку", - Лінда Роттенберг, співзасновниця та генеральна директорка Endeavor.

Endeavor вірить, що підприємці є рушієм економічного зростання, тож підтримує тих, хто має потенціал для економічного та соціального впливу у своїх регіонах. Організація працює з компаніями, які мають унікальні, масштабовані та потенційно проривні бізнес-моделі. Endeavor допомагає їм розширюватися через доступ до кураторської глобальної мережі лідерів галузі, консультантів та інвесторів. Маючи понад 45 офісів у всьому світі та спільноту з понад 2900 провідних підприємців, Endeavor допомагає засновникам розвивати бізнес та сприяє важливим змінам у глобальному масштабі.

Щороку Endeavor розглядає більше 5000 претендентів, з яких лише 80-90 компаній стають членами організації. Рішення про приєднання Ajax Systems до спільноти прийняли всесвітньо відомі лідери, які входять до складу глобальної ради директорів в Endeavor:

Ґійом Пусаз, CEO в Checkout.com
Хуї Лінг Тан, Co-founder у Grab
Нік Байм, Partner у Venrock
Метт Гарріс, Partner у Bain Capital Ventures
Джоанна Ріс, Executive Chairwoman у West Global
Ніколас Секасі, Co-founder, Managing Partner у Kaszek Ventures


Оцените новость:
  • 0 оценок