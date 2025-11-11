Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі

11 ноября 2025, 15:15

Ajax Systems відкрила новий виробничий майданчик у місті Ханой, Вʼєтнам.



Це дозволить розширити та диверсифікувати виробничі потужності для зміцнення позицій компанії у світі.

На заводі площею 8300 м² вироблятимуть усі лінійки пристроїв Ajax. Буде створено більше 1000 робочих місць протягом року."Новий завод Ajax Systems у В’єтнамі — це стратегічний крок до глобального масштабування, розширення потужностей та диверсифікації виробничих потужностей. Ми свідомо обрали В’єтнам, адже країна має сприятливі умови для ведення виробничого бізнесу, кваліфікованих фахівців, розвинені індустріальні парки, широку мережу постачальників. Нам подобається робити Ajax мультинаціональним. Світ великий, і ми можемо багато чого навчитись. Ми хочемо виробляти краще, швидше, ефективніше. Впевнені, що наша вʼєтнамська команда допоможе нам у цьому", - Олександр Конотопський, засновник і голова Наглядової ради Ajax Systems.Ajax Systems продовжує розвивати наявне виробництво в Україні і Туреччині. Розробка продуктів відбувається у трьох R&D центрах: Києві, Львові та Вінниці. Для розширення глобальної присутності бренду компанія також зміцнює локальні команди у всьому світі. Наразі пристроями Ajax користуються у більше ніж 180 країнах світу.