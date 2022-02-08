Ajax Systems виходить на ринок Аргентини

8 февраля 2022, 12:15

Ajax Systems, найбільший виробник професійних систем безпеки в Європі, розширює свій вплив на ще один ринок — Аргентину. Компанія будує власну локальну команду і посилює свою присутність у регіоні.



Нещодавно Ajax Systems отримала сертифікати FCC та IC. Це відкрило шлях до нових регіонів, де використовується діапазон частот 915 МГц. У 2022 році компанія зосередиться на ринках Латинської Америки, США, Канади, Австралії та Південно-Східної Азії.

Вже з 2 лютого бездротові продукти Ajax можна придбати в першого офіційного партнера та дистриб’ютора Ajax в Аргентині — компанії Getterson. Спочатку в продаж надійде добре відома бездротова лінійка Jeweller, а згодом з’явиться і нова лінійка дротових пристроїв Fibra.Крім того, Федеріко Кесельман приєднався до Ajax Systems на посаді регіонального менеджера із продажу в Аргентині. Федеріко — експерт з продажу систем безпеки, який має понад 24 роки досвіду роботи у сфері технологій і обслуговування клієнтів.Ajax відповідає найсуворішим стандартам індустрії та надає зручний досвід користування і професіоналам, і кінцевим споживачам. Успіх компанії забезпечили її інновації, а саме пропрієтарні технології Jeweller, Wings та OS Malevich. Наразі Ajax захищає понад 1 250 000 користувачів у 130 країнах. Продукції компанії віддають перевагу понад 100 000 професіоналів у сфері безпеки в усьому світі.Продуктова лінійка включає понад 50 бездротових та дротових пристроїв для охорони приміщень та вуличної безпеки. Серед них датчики руху, пожежі та протікання, централі (хаби), сирени, ретранслятори, клавіатури, тривожні кнопки, а також пристрої автоматизації.Завдяки гнучкості системи та її здатності гарантувати комплексну безпеку об’єкта незалежно від розміру і географії, Ajax обирають для захисту не лише приватної та комерційної власності, а й державних і громадських установ. в. Серед найвідоміших проєктів — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО в Норвегії, вежа стільникового зв’язку в Бангладеш, залізниця у Швейцарії, грибна ферма в Туреччині, музеї в Данії та Південній Африці, замок XIX століття у Німеччині і навіть дослідницька база в Антарктиді.