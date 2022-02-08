Ajax Systems виходить на ринок Аргентини

Ajax Systems, найбільший виробник професійних систем безпеки в Європі, розширює свій вплив на ще один ринок — Аргентину. Компанія будує власну локальну команду і посилює свою присутність у регіоні.
Нещодавно Ajax Systems отримала сертифікати FCC та IC. Це відкрило шлях до нових регіонів, де використовується діапазон частот 915 МГц. У 2022 році компанія зосередиться на ринках Латинської Америки, США, Канади, Австралії та Південно-Східної Азії.
Вже з 2 лютого бездротові продукти Ajax можна придбати в першого офіційного партнера та дистриб’ютора Ajax в Аргентині — компанії Getterson. Спочатку в продаж надійде добре відома бездротова лінійка Jeweller, а згодом з’явиться і нова лінійка дротових пристроїв Fibra.
Крім того, Федеріко Кесельман приєднався до Ajax Systems на посаді регіонального менеджера із продажу в Аргентині. Федеріко — експерт з продажу систем безпеки, який має понад 24 роки досвіду роботи у сфері технологій і обслуговування клієнтів.
Ajax відповідає найсуворішим стандартам індустрії та надає зручний досвід користування і професіоналам, і кінцевим споживачам. Успіх компанії забезпечили її інновації, а саме пропрієтарні технології Jeweller, Wings та OS Malevich. Наразі Ajax захищає понад 1 250 000 користувачів у 130 країнах. Продукції компанії віддають перевагу понад 100 000 професіоналів у сфері безпеки в усьому світі.
Продуктова лінійка включає понад 50 бездротових та дротових пристроїв для охорони приміщень та вуличної безпеки. Серед них датчики руху, пожежі та протікання, централі (хаби), сирени, ретранслятори, клавіатури, тривожні кнопки, а також пристрої автоматизації.
Завдяки гнучкості системи та її здатності гарантувати комплексну безпеку об’єкта незалежно від розміру і географії, Ajax обирають для захисту не лише приватної та комерційної власності, а й державних і громадських установ. в. Серед найвідоміших проєктів — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО в Норвегії, вежа стільникового зв’язку в Бангладеш, залізниця у Швейцарії, грибна ферма в Туреччині, музеї в Данії та Південній Африці, замок XIX століття у Німеччині і навіть дослідницька база в Антарктиді.