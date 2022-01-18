Асортимент Юг-Контракт поповнився продукцією бренду Ajax

18 января 2022, 10:45

У товарному портфелі Юг-Контракту з'явився широкий асортимент професійних систем безпеки від бренду Ajax.

Ajax – це українська компанія, заснована у 2011 році. Головний офіс та виробництво знаходяться в Києві, до того ж, компанія має три R&D-центри в Києві, Харкові та Вінниці. Ajax є одним із лідерів в розробці та виробництві систем безпеки в Європі та світі, постачаючи своє обладнання більш ніж у 120 країн.Компанія Ajax пропонує сучасні технологічні рішення в сфері організації безпеки від вторгнень, пожеж, затоплення, а також пристрої для створення й автоматизації розумного будинку. Бренд Ajax завоював прихильність користувачів за рахунок надійності, технологічності та можливості швидкого встановлення обладнання. Сучасне програмне забезпечення дозволяє легко встановлювати датчики та керувати охоронною системою, а бездротовий зв’язок дає змогу встановлювати обладнання в будь-якому приміщенні навіть після ремонту. Компанія Ajax має власні запатентовані інноваційні рішення, серед яких протоколи зв‘язку Jeweller та Wings, операційна система OS Malevich, а також алгоритми SmartDetect, LISA, ELSA, HazeFlow, SmartBracket.