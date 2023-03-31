Keeper Group стає новим офіційним дистриб’ютором Ajax у Греції

31 марта 2023, 10:45

Ajax Systems об’єднала зусилля з Keeper Group, одним із провідних дистриб’юторів у Греції. Відтепер клієнтам Keeper доступні рішення Ajax для безпеки і розумного будинку.

Досвідчені інженери монтажу Keeper надають необхідний технічний супровід і підтримку від проєктування до встановлення систем безпеки. Після цього встановлені системи підʼєднують до цілодобового пульта охорони.Ми в захваті від співпраці з професійною командою Keeper. Греція — один із ключових ринків для нас, і ми бачимо величезний потенціал для розвитку завдяки потужній мережі Keeper.

Ілля Яшмаков, регіональний директор з продажу Ajax Systems



Ми раді оголосити наступний крок нашої співпраці з провідним виробником в нашій галузі. Це партнерство дасть змогу поєднати наші сильні сторони та досвід, щоб забезпечити клієнтів інноваційними рішеннями й продуктами.



Завдяки цій співпраці ми матимемо доступ до більшої кількості ресурсів, зокрема нових технологій і спеціалізованих знань. Вважаємо, що співпраця з Ajax дасть нам змогу надавати кращий сервіс клієнтам, і посприяє зростанню й прибутковості обох компаній.

Александрос Воукаліз, комерційний директор Keeper Group