Ajax EN54 - бездротова система виявлення пожежі на підприємствах

7 августа 2025, 23:06

Ajax Systems випускає лінійку продуктів EN54 Line — повністю бездротову систему виявлення пожежі й оповіщення для комерційних і муніципальних обʼєктів.



Лінійка продуктів включає 15 пристроїв і 3 аксесуари. У центрі системи — EN54 Fire Hub Jeweller, прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) оснащений сенсорним екраном. Також EN54 Line включає різноманітні адресні пожежні сповіщувачі, оповіщувачі, ручні сповіщувачі, ретранслятор радіосигналу. Ці пристрої дозволяють створити комплексне та масштабоване рішення з пожежної безпеки як для невеликих магазинів, так і для масштабної інфраструктури, як-от шкіл, лікарень, бізнес-центрів та обʼєктів культурної спадщини.

EN54 Line змінює підхід до проєктування, встановлення та обслуговування систем пожежної безпеки. На відміну від традиційних рішень пожежної сигналізації, які вимагають додаткового обладнання, складного налаштування та значних витрат на встановлення, бездротове рішення Ajax значно скорочує час, зусилля та витрати на розгортання. Будь-який пристрій EN54 Line можна встановити за лічені хвилини, а потім налаштувати, протестувати та обслуговувати за допомогою безкоштовних застосунків Ajax для смартфонів і компʼютерів у режимі реального часу — дистанційно чи на об’єкті. EN54 Fire Hub Jeweller надає унікальну можливість поєднати систему виявлення пожежі EN 54 із пристроями для захисту від вторгнення за стандартом EN 50131 (Grade 2), а також рішення для автоматизації та відеоспостереження. Це універсальне рішення, яке оптимізує роботу для інженерів монтажу й охоронних чи сервісних компаній. Зокрема, інженери можуть створювати практично будь-яку комбінацію пристроїв для використовання переваг інтегрованої системи, наприклад, візуальну верифікацію тривог."Ajax Systems завжди прагне розширювати межі можливого й трансформувати консервативну й неповоротку галузь у сучасну й високотехнологічну. EN54 Line — це не просто нова лінійка продуктів; це наш маніфест і справжня революція в галузі пожежної безпеки. Інтуїтивність, масштабованість і готовність до викликів майбутнього — ось головні принципи наших нових розробок", - Олександр Конотопський, Голова наглядової ради Ajax Systems."Занадто довго системи пожежної безпеки створювалися лише для дотримання вимог, а не очікувань користувачів. В Ajax Systems ми переосмислили, якою може бути пожежна сигналізація: розумне залізо, передовий і водночас інтуїтивно зрозумілий софт, швидкий монтаж і зручне обслуговування. Ось якою має бути пожежна безпека — не просто продуктом, а конкурентною перевагою для наших партнерів", - Сергій Щербаков, менеджер з продукту, Fire Team в Ajax Systems.EN54 Line швидко розгортається, легко масштабується й зберігає актуальність з плином часу, що робить її бізнес-перевагою для різноманітних потреб. Власники бізнесу отримують універсальне рішення, яке захищає від численних загроз і водночас скорочує загальні витрати. Інсталятори мають переваги від швидкого встановлення, більш оптимізованого налаштування та легкого введення в експлуатацію. Для постачальників послуг це означає передбачувані операційні витрати та можливість надавати швидку та ефективну підтримку.