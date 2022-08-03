Ubiquiti AmpliFi HD gamer's Edition (AFi-G) - потужна бездротова система

Домашня бездротова система, що складається з Wi-fi-маршрутизатора Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Router і двох точок доступу Ubiquiti AmpliFi HD MeshPoint.
Забезпечує роботу в діапазонах 2.4 и 5 ГГц на площі ➡ до 1858 квадратних метрів, підтримує всі сучасні стандарти 802.11. Систему можна розширювати додаючи точки доступу Ubiquiti AmpliFi HD MeshPoint.
Відмітна особливість модифікації gamer's Edition в наявності спеціального режиму GeForce NOW QoS, який був розроблений при підтримці NVIDIA для швидкого налаштування мережі з метою оптимізації продуктивності. QoS пропонує геймерам просте рішення для виявлення проблем з затримкою або втратою кадрів, що забезпечує чудову якість навіть при наявності іншого трафіку в мережі.
Кількість антен - 3;
Підтримка роботи в двох діапазонах
Інтерфейс підключення до локальної мережі/комп'ютера - Gigabit Ethernet
Кількість LAN-портів (RJ-45) - 4 шт.
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