Бездротова точка доступу MikroTik RBwAP2nD-BE (wAP Black)

25 августа 2022, 13:59

Бездротова точка доступу для використання в невеликому офісі або вдома з підтримкою протоколів 802.11 b/g/n MIMO 2x2, що працює на частоті 2.4 ГГц.

Пристрій володіє вологозасним корпусом, а тому відмінно підходить для інсталяції на стіні будинку, ганку, в саду або в будь-якому іншому місці, де потрібен доступ в мережу з мобільних пристроїв.

Виріб пропонується в двох варіантах кольору - білому (RBwAP2nD) і чорному (RBwAP2nD-BE). Кріплення до стіни здійснюється всередині корпусу пристрою, а нижня частина кришки захищена спеціальним гвинтом, який може бути викручений тільки власником за допомогою спеціального ключа, який йде в комплекті. Більш того, завдяки спеціальному отвору в корпусі, Ethernet кабель можна завести зі сторони стіни, щоб не псувати зовнішній вигляд стіни і не привертати зайвої уваги вандалів.

Максимальна швидкість радіоканалу - 300 Мбіт/c;

Режим роботи - AP/CPE/PtP;

Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n;

Підтримка MIMO - 2x2;

Операційна система - RouterOS;

Ліцензія (Router OS), lvl - 4;

Потужність передавача - до 22dBm (160 мВт);

Частота процесора - 650 МГц;

Обсяг RAM - 64MB;

Кількість портів 10/100 Mbit - 1;

Порт USB - 1;

Максимальна споживана потужність - 4 Вт;

Тип антени - всенаправлена;

Посилення антени - 2 dBi.



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