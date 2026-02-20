ГлавнаяНовости
20 февраля 2026, 13:15

Vodafone Україна: перші результати роботи "Роумінг як вдома"

Vodafone Україна продовжує інтеграцію до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу та підбиває перші підсумки роботи послуги «Роумінг як вдома».

Vodafone розпочав її впровадження 23 грудня 2025 року – у тарифах передплати, а із 1 січня 2026 року послуга запрацювала також для більшості контрактних клієнтів та у бізнес-тарифах Vodafone. «Роумінг як вдома» дозволяє користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС як і в Україні, без додаткових оплат.

У межах тарифів абоненти можуть використовувати пакетні хвилини, SMS та частину гігабайтів як в Україні, так і під час перебування в ЄС. Безлімітні вхідні дзвінки діють і вдома, і в роумінгу, а вартість понад пакетних послуг залишається однаковою. Такий підхід робить мобільний зв’язок передбачуваним і зручним для клієнтів, які подорожують, працюють або тимчасово перебувають за кордоном.

За перший місяць роботи новими тарифами скористалися понад 900 тисяч абонентів Vodafone у країнах Європейського Союзу. Компанія фіксує також і традиційний сезонний приріст користувачів роумінгу, що припадає на зимові свята. Середній обсяг інтернет-трафіку на одного абонента залишився стабільним – близько 3,7 ГБ. Водночас голосовий трафік зріс більш ніж на 70%, що свідчить про активніше використання зв’язку. Найбільше трафіку традиційно споживають українці в Німеччині, Польщі, Чехії, Нідерландах та Словаччині.

«Ми бачимо, що принцип “Роумінг як вдома” робить мобільний зв’язок простішим і зрозумілішим для людей. Коли тарифи працюють однаково і в Україні, і в Європі, клієнти можуть більше спілкуватися, працювати та залишатися на зв’язку без зайвих витрат і складних налаштувань», – зазначає Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна.

Запровадження європейських принципів роумінгу стало логічним продовженням підтримки абонентів за кордоном: у 2025 році пропозицією «Доступний роумінг у подарунок» скористалися понад 2 млн клієнтів. Нові умови ще більше спрощують користування мобільними послугами та сприяють цифровій інтеграції України з Європою.

Vodafone Україна і надалі розвиватиме сервіси, що допомагають людям залишатися на зв’язку незалежно від кордонів, адже стабільні телеком-технології сьогодні є важливою частиною щоденного життя, роботи та підтримки зв’язку з близькими.


