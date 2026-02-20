Vodafone Україна: перші результати роботи "Роумінг як вдома"

20 февраля 2026, 13:15

Vodafone Україна продовжує інтеграцію до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу та підбиває перші підсумки роботи послуги «Роумінг як вдома».

Vodafone розпочав її впровадження 23 грудня 2025 року – у тарифах передплати, а із 1 січня 2026 року послуга запрацювала також для більшості контрактних клієнтів та у бізнес-тарифах Vodafone. «Роумінг як вдома» дозволяє користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС як і в Україні, без додаткових оплат.

У межах тарифів абоненти можуть використовувати пакетні хвилини, SMS та частину гігабайтів як в Україні, так і під час перебування в ЄС. Безлімітні вхідні дзвінки діють і вдома, і в роумінгу, а вартість понад пакетних послуг залишається однаковою. Такий підхід робить мобільний зв’язок передбачуваним і зручним для клієнтів, які подорожують, працюють або тимчасово перебувають за кордоном.

За перший місяць роботи новими тарифами скористалися понад 900 тисяч абонентів Vodafone у країнах Європейського Союзу. Компанія фіксує також і традиційний сезонний приріст користувачів роумінгу, що припадає на зимові свята. Середній обсяг інтернет-трафіку на одного абонента залишився стабільним – близько 3,7 ГБ. Водночас голосовий трафік зріс більш ніж на 70%, що свідчить про активніше використання зв’язку. Найбільше трафіку традиційно споживають українці в Німеччині, Польщі, Чехії, Нідерландах та Словаччині.

«Ми бачимо, що принцип “Роумінг як вдома” робить мобільний зв’язок простішим і зрозумілішим для людей. Коли тарифи працюють однаково і в Україні, і в Європі, клієнти можуть більше спілкуватися, працювати та залишатися на зв’язку без зайвих витрат і складних налаштувань», – зазначає Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна.

Запровадження європейських принципів роумінгу стало логічним продовженням підтримки абонентів за кордоном: у 2025 році пропозицією «Доступний роумінг у подарунок» скористалися понад 2 млн клієнтів. Нові умови ще більше спрощують користування мобільними послугами та сприяють цифровій інтеграції України з Європою.

Vodafone Україна і надалі розвиватиме сервіси, що допомагають людям залишатися на зв’язку незалежно від кордонів, адже стабільні телеком-технології сьогодні є важливою частиною щоденного життя, роботи та підтримки зв’язку з близькими.