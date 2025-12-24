Vodafone впроваджує принцип "Роумінг як вдома" у контрактних та бізнес тарифах

24 декабря 2025, 12:15

Vodafone Україна продовжує масштабне оновлення тарифної лінійки у межах інтеграції України у єдиний роумінговий простір Європейського Союзу.

Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запроваджується принцип «Роумінг як вдома» - користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.

Що це означає для контрактних абонентів:

Без додаткової плати абоненти зможуть використовувати хвилини і частину гігабайт з загального обсягу як в Україні, так і під час перебування в країнах Європейського Союзу.



Основні принципи для українських номерів Vodafone:

• Безлімітні вхідні дзвінки як в Україні, так і в ЄС;

• Пакетні хвилини для дзвінків на українські мережі та SMS діють також і в ЄС – вихідні дзвінки в Україну та по країні перебування;

• Частину пакетних гігабайт можна використовувати як в Україні, так і в ЄС;

• Однакова вартість понад пакетних хвилин, МБ та SMS.



Для яких тарифів діє оновлення

Принцип «Роумінг як вдома» буде впроваджено для тарифів Vodafone Business, Vodafone Red та для тарифів лінійки Vodafone GigaCombo 3-в-1, які поєднують мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення.

Також оновлення торкнеться тарифів для передачі даних між пристроями - зокрема, IoT Pro.



Як дізнатись про зміни у своєму тарифі:

Усі абоненти отримають починаючи з 22 грудня персональне повідомлення із інформацією про зміни у кожному тарифі. Перелік оновлених умов з усіма деталями також буде опублікований на сторінці кожного тарифу – не пізніше, ніж за тиждень до початку змін.



Vodafone і надалі працює над тим, щоб абоненти залишалися на зв’язку без кордонів - зручно, прозоро та на європейських умовах.