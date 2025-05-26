Vodafone продовжує акцію "Доступний роумінг у подарунок"

26 мая 2025, 16:15

З перших днів повномасштабного вторгнення Vodafone залишається поруч зі своїми клієнтами і надалі підтримує, підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, щоб зв’язок з Україною залишався доступним і надійним.

Тому компанія продовжує дію акції «Доступний роумінг у подарунок». Послугу можна підключити за 0 грн. за умови підключеного українського пакета послуг за тарифом для абонентів передплати та сплаченого рахунку для контрактних і бізнес абонентів.Що включає акція:

- 10 ГБ інтернету;

- 100 хвилин на дзвінки — вхідні, в Україну та в межах країни перебування;

- Послуга діє в 30 країнах Європи.



Для доступного користування зв’язком у роумінгу достатньо підключити один раз, надалі пакет оновлюється щомісяця автоматично.. Акція буде діяти до 30.11.2025, перелік тарифів шукайте на офіційному сайті.



Зручно переглядати залишки мегабайт та дату оновлення пакету можна за допомогою застосунку My Vodafone: Мої послуги - Залишки - Доступно у роумінгу.