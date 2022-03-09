Vodafone надає безкоштовно 400МБ и 60 хвилин на день у роумінгу

9 марта 2022, 16:21

Vodafone розширив допомогу клієнтам, які вимушені шукати захисту за кордоном. На додачу до Польщі, Молдови, Угорщини та Румунії безкоштовне підключення послуги «Доступний роумінг» тепер можливе також у Німеччині та Чехії.

Клієнти у цих країнах отримають безкоштовно від Vodafone 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин для вхідних або вихідних дзвінків в Україну та на номери зазначених країн.Коли клієнт використає цей пакет, може придбати наступні підключення послуги за 100 грн.Підключити послугу можна легко через додаток My Vodafone.Детальніше про послугу та можливості її підключення – на сайті Vodafone.