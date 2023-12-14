14 декабря 2023, 10:15

Єврокомісія відмовляється розморозити €10 млрд для Угорщини, — Reuters

Допомогу для Угорщини розморозять лише за умови, якщо уряд опублікує останні судові реформи в офіційному журналі країни.


Оцените новость:
  • 0 оценок