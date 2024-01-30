Орбан готовий підтримати 50 млрд євро від ЄС для України, але є умова

30 января 2024, 13:45

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Le Point сказав, що готовий підтримати надання допомоги Україні - 50 млрд з бюджету Європейського союзу, втім, за умови щорічного голосування щодо продовження фінансування.

"Нехай буде так - Угорщина готова приєднатися до рішення 27 (країн ЄС ред.), якщо вони гарантують, що щороку ми вирішуватимемо, продовжуватимемо відправляти ці гроші чи ні. І це щорічне рішення має мати ту саму правову основу, що й сьогодні - воно має бути одноголосним", - каже Орбан.