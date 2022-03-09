Розпочалося голосування за Кращий ескіз до поштової марки "Русский корабль ...!

9 марта 2022, 17:14

8 березня на сторінці Укрпошти у Facebook розпочалося голосування за Кращий ескіз до поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!».

У Всеукраїнському народному конкурсі, який Укрпошта оголосила 1 березня і який перетворився на міжнародний, взяли участь 496 авторів з України та різних куточків світу. Серед учасників – як дорослі, так і діти, як професійні дизайнерські студії, так і аматори. За словами учасників, конкурс, оголошений Укрпоштою, став для багатьох справжньою арт-терапією у ці складні для нашої країни часи.



Оскільки кількість надісланих на конкурс робіт значно перевищила сподівання і технічні можливості Facebook, внутрішньою експертною радою було проведено попередній відбір, в результаті якого на народне голосування представлено 20 конкурсних робіт. Серед основних критеріїв - відповідність заявленій темі, оригінальність ідеї, рівень художнього виконання і дотримання норм етики у висвітленні заявленої теми на поштовій марці. Решта робіт увійде в базу даних Укрпошти, яку ми плануємо використати в якості ескізів інших поштових випусків патріотичної тематики.



Голосування триватиме до 11 березня включно. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде надрукована Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.



Лінк на голосування https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/4970728059640475