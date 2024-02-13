Cенат США проголосував за пакет зовнішньої підтримки на $95 млрд

13 февраля 2024, 14:45

Сенат ухвалив останнє технічне рішення, після чого сенатори залишилися на робочих місцях, і продовжували вести дебати протягом всієї ночі.

О 5:15 за Вашингтоном(12:15 за Києвом) Сенат розпочав фінальне голосування, яке закінчилося хепі-ендом для України.Далі проект буде направлено до Палати представників, де Спікер Джонсон має виставити цей пакет допомоги на голосування. На цьому етапі можуть виникнути проблеми, оскільки Майк Джонсон натякає, що він може не винести проект на голосування:Оскільки Сенат не отримав жодних змін у політиці кордону, Палата повинна буде продовжувати працювати за власним бажанням у цих важливих питаннях. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату.Якщо Спікер Палати представників відмовиться виносити проект на голосування, то це можна зробити без нього, застосувавши "discharge petition", але для цього потрібно мати 218 голосів, у демократів у найкращому випадку лише 213. Зокрема, треба враховувати крайнє ліве крило демократичної партії, яке виступає проти допомоги Ізраїлю.