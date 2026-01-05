У Берліні стався серйозний блекаут

5 января 2026, 15:15

Без електропостачання залишилися десятки тисяч людей, а повне відновлення очікують не раніше 8 січня.

Про причетність до підпалу заявило ліворадикальне анархістське угруповання "Вулкан". Через диверсію електроенергію та опалення втратили близько 45 тисяч домогосподарств, а також майже 2 тисячі компаній.За даними преси, ця група вже давно відома атаками на об’єкти критичної інфраструктури.Як зазначає видання Tagesspiegel, радикальне об’єднання виникло у 2011 році й відтоді неодноразово брало на себе відповідальність за підпали в Берліні та Бранденбурзі. Зокрема, "Вулкан" двічі здійснював атаки на енергетичну систему заводу Tesla в Ґрюнхайде — у 2021 та 2024 роках.