Міненерго повідомило про проблеми в енергосистемі

10 мая 2024, 9:45

Унаслідок ворожої атаки і значних пошкоджень енергооб'єктів обмежувалося електропостачання промислових споживачів.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою, що залучалася з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії. Також у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії", - звітує відомство.