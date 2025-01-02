Vodafone закупив ще 600 генераторів для базових станцій

2 января 2025, 14:15

Vodafone закупив ще 600 генераторів, щоб забезпечити базові станції резервним живленням під час відключень електропостачання.

Частину генераторів уже отримано у 2024 році, решта очікується у 2025 році. Таким чином, компанія в 1,3 рази збільшить наявні ресурси та потужності генеруючого обладнання для об’єктів мобільного зв’язку.

«Рішення про закупівлю додаткової партії генераторів було прийнято, враховуючи постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Сьогодні робота всієї компанії спрямована на те, щоб забезпечити надійний зв'язок для наших абонентів у складних для мережі умовах. Та виділити не заплановані у бюджеті кошти, знайти необхідне промислове обладнання у потрібній кількості та прискорити його доставку попри усі логістичні перепони, пов'язані із військовим станом в країні – це необхідні, але недостатні умови для сталої роботи мережі в умовах відсутності постачання електроенергії, – розповідає Олександр Шурин, головний енергетик Vodafone Україна. – Адже для того, щоб це обладнання працювало, необхідні, в першу чергу, люди, які доставляють, будують, монтують, запускають, заправляють паливом та обслуговують генератори. Через мобілізацію кількість наших фахівців та співробітників підрядних організацій зменшується, отже ми актуалізуємо кількість обладнання генерації із врахуванням цього фактору також. Та ми робимо усе можливе, щоб у наступному році українці були зі зв'язком».



Для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія протягом останніх трьох років значно прискорила модернізацію власних мереж, зокрема постійно та в значних обсягах здійснює заміну батарей традиційного свинцево-кислотного типу до повного виведення їх з експлуатації на більш прогресивний – літій-залізо-фосфатний тип батарей.



Так, у грудні компанія закупила ще 22 000 акумуляторних батарей (48V 100 Ah) для автономного живлення базових станцій під час відключень електропостачання, які вже сьогодні зі складів доставляються до регіонів України для оперативного монтажу на базових станціях. Це батареї нового, а саме, літій-залізо-фосфатного типу, які набагато краще пристосовані до критичних умов експлуатації.

Таким чином, компанія більше ніж у 2 рази збільшує наявні ресурси та потужності сучасного резервного електропостачання об’єктів мобільного зв’язку.