Vodafone запустив понад 5000 базових станцій під час війни

16 января 2024, 13:15

Компанія також відновила 890 базових станцій і повернула зв’язок до 815 населених пунктів.

Vodafone Україна від початку повномасштабного вторгнення інвестував 7.4 мільярдів гривень у телеком-інфраструктуру країни. За цей час оператор відновив роботу понад 890 базових станцій та повернув в ефір 815 міст і сіл. Vodafone відремонтував 3000 км волоконно-оптичного кабелю мобільного та фіксованого зв’язку та проклав понад 225 км нових оптоволоконних ліній.Не зважаючи на постійні ушкодження мережі та руйнування обладнання, завдяки невтомній роботі зв’язківців Vodafone забезпечує 90% дієздатності мережі.Компанія не тільки відновлює, а й будує – 5040 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття.