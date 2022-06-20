Vodafone відновив 96% мережі у Чернігівській області

20 июня 2022, 10:45

Компанія також запустила 16 базових станцій у Київській області та повернула до зв’язку 3 населених пункти Київщини.



Vodafone звітує про відновлення роботи об’єктів зв'язку на Київщині та Чернігівщині.

Інженери компанії повернули в ефір останню базову станції Бородянки, таким чином у місті працює вже 100% мережі. Також продовжується відновлення в інших містах Київщини. Протягом останніх двох тижнів ще 3 базові станції (БС) запущені у Бучі, +1 БС запрацювала в Ірпіні, ще 2 базові станції відновили роботу у Гостомелі та 9 – у Києві.Зв’язок відновлений у населених пунктах Максимовичі Вишгородського району, а також Мироцьке та Озера Бучанського району Київської області.На Чернігівщині відновлено роботу 96% мережі. За останні два тижні зв'язок знов з'явився у селах Красне та Сеньківка Чернігівського району, а також Прохори Борзнянського району.