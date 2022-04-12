Vodafone відновив зв’язок у 20 населених пунктах Києва, Чернігова та Херсона

12 апреля 2022, 9:15

Інженери Vodafone протягом вихідних встигли відновили зв’язок у 20 населених пунктах Київщини, Чернігівщини та Херсонщини.

Знов є можливість користуватись зв’язком у мешканців 18 населених пунктів Київської області: Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога та Стоянка.У столиці також вдалось повернути до штатної роботи декілька базових станцій у різних районах, відновлено зовнішнє та частина внутрішнього покриття у ТРЦ «Ретровіль», ушкоджений внаслідок ракетної атаки.Відновлений зв’язок у двох населених пунктах Херсонської області: у Бериславі та його передмісті, а також у селі Тягинка і околицях.Також вісім населених пунктів Чернігівської області знову «в ефірі»: селища міського типу Михайло-Коцюбинське, Лосинівка, Талалаївка та Ріпки, а також села Велика дорога, Коломійцівка, Сальне та Рівчак-Степанівка.