Vodafone відновив роботу мережі ще у 17 населених пунктах

4 мая 2022, 11:45

Vodafone звітує про відновлення роботи об’єктів зв'язку у 17 населених пунктах Київської та Чернігівської областей.

Так, на Київщині знову на зв’язку села Мирча і Микуличі Бородянського району, села Залісся та Шевченкове Броварського району, села Оране і Демидів Вишгородського району і село Мощун Бучанського району. Посилений зв'язок у м. Бровари (+1 БС), Буча (+1 БС), м. Ворзель (+1 базова станція в ефірі), м. Ірпінь (+1 БС), смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району, а також у селах Калинівка (+1 БС), Велика Димерка (+2 БС) та Богданівка (+2 БС) Броварського району. Крім того, інженери компанії запустили ще 2 базові станції у Чорнобилі та поновили зв’язок у Прип’яті.На Чернігівщині відновлено роботу мережІ у селі Киїнка та смт Замглай. Продовжується робота над відновленням штатної роботи мережі у Чернігові – протягом цих вихідних у місті запрацювало ще 3 базові станції.