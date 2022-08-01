Більше 98% мережі Vodafone працює у Київській та Чернігівській областях

1 августа 2022, 15:15

Vodafone звітує про відновлення роботи об’єктів зв'язку на Київщині та Чернігівщині. Так, за минулий місяць вдалось відновити зв’язок у населених Кухарі та Макарів Київської області, а також у Радинці, за допомогою обладнання Starlink.

Крім того на Київщині підсилено зв’язок у Нових Петрівцях (+1 БС), Києві (+5 БС), Ірпіні (+1 БС) та Гостомелі (+1 БС). Швидке відновлення стало можливим у тому числі завдяки ефективній взаємодії з органами місцевого самоврядування, зокрема, з головами Вишгородської, Поліської та Іванківської громад, які забезпечують повне сприяння відбудові телеком інфраструктури.На 100% відновлена працездатність мережі в Києві, інфраструктура в якому також постраждала внаслідок обстрілів.У Чернігівській області інженери Vodafone відновлено зв’язок у Тупичеві та на Чернігівському автозаводі. Також запущена ще одна базова станція у Чернігові.Загалом на сьогодні працює більше 98% мережі Vodafone у Київській та Чернігівській областях.