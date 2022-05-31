Ще два населені пункти Київщини на зв’язку за допомогою Starlink

31 мая 2022, 9:15

Загалом протягом тижня Vodafone відновив та посилив роботу мережі у 7 населених пунктах.

Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), повідомляє про відновлення зв’язку у семи населених пунктах Київщини та Чернігівщини.Протягом цього тижня інженери компанії відновили зв'язок у трьох населених пунктах Вишгородського району Київської області: у Козаровичах та, за допомогою обладнання Starlink, у Мусійках та Зеленій Поляні. Також Vodafone продовжує підсилювати зв’язок у деокупованих Ірпіні та Бучі: запустили ще три базові станції у Бучі і одну в м. Ірпінь. Наразі відновлено 95% мережі у Київській області.У Чернігівській області на зв’язку села Шестовиця та Новоселівка Чернігівського району. Наразі в області вже працює понад 92% мережі.