Vodafone відновив зв'язок у населених пунктах Бучанського району

13 апреля 2022, 14:15

Вдруге в Україні Vodafone відновив зв’язок із використанням Starlink - у Бородянці.



Vodafone продовжує відновлювати зв'язок у Київській області, у тому числі, за допомогою космічних технологій. Цього разу завдяки Starlink мобільні послуги знову доступні у селі Плахтянка, та смт Бородянка Бучанського району.

Більш традиційні технології дозволили підняти зв'язок у інших селах та містечках цього ж району, а саме у Бучі, Фасовій, Мар'янівці та Юрові. Інженери компанії обстежили низку сайтів та готуються до подальших відновлень в області.Нагадаємо, минулого тижня вперше в історії України й однією з перших у світі робота частини мережі мобільного оператора організована за допомогою супутникових технологій Starlink. 1 квітня Vodafone запустив базову станцію поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка у конфігурації 2G та 4G, в якості транспортної мережі на цій станції використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.Підключення сайту до супутникового інтернету дозволяє забезпечити безперебійну роботу сегменту мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Завдяки такій схемі роботи можна швидко відновлювати мобільний зв'язок на територіях з пошкодженими вузловими комунікаціями.