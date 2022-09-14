Vodafone відновив роботу мобільної мережі у Куп'янську

Інженери Vodafone відновили роботу мережі у Куп'янську Харківської області. Vodafone працює над відновленням мобільного зв'язку в інших звільнених населених пунктах Харківщини.
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