14 сентября 2022, 12:45

Vodafone відновив роботу мобільної мережі у Куп'янську

Інженери Vodafone відновили роботу мережі у Куп'янську Харківської області. Vodafone працює над відновленням мобільного зв'язку в інших звільнених населених пунктах Харківщини.

