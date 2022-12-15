Vodafone відновив зв'язок у населених пунктах Харківської та Донецької області

15 декабря 2022, 15:15

Відновлення зв´язку на північному сході країни триває. У місті Вовчанськ відновлено роботу усіх базових станцій.

Зв´язок повертається у звільнені населені пункти Харківщини: знов в ефірі базові станції у селах Комарівка, Богуславка та Оскол Ізюмського району, Грушівка Куп´янського району, а також в смт Чкаловське Чугуївського району. Також підсилена мережа в смт Ковшарівка Куп´янського району та смт Великий Бурлук.

Відновлена мережа в Харківській області покриває 84 населених пунктів. Загалом в Харківській області працює 85% базових станцій.Фахівці продовжують працювати над відновленням об´єктів зв´язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для звільнених і для населених пунктів Донецької області. Так, завдяки запуску додаткових базових станцій протягом останнього тижня зв´язок покращено у Святогорську Донецької області. Зв'язок також відновлено у смт Райгородок і с. Нове Донецької області, що за 15 км від лінії фронту.Для всіх абонентів, які знаходяться на звільнених територіх та зберегли активні SIM-карти Vodafone, нараховується:• 10 ГБ мобільного інтернету;• 1000 хвилин для дзвінків на всіх операторів.