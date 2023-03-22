lifecell повертає зв’язок у прифронтові регіони України

22 марта 2023, 14:45

Після звільнення ЗСУ населених пунктів lifecell продовжує відновлювати мережеву інфраструктуру в Харківській, Донецькій та Херсонській областях, щоб мешканці деокупованих міст та сіл мали зв’язок.

Щодня ремонтні бригади lifecell здійснюють виїзди у близькі до прифронтової зони деокуповані регіони, щоб повертати зв’язок для тисяч українців. І хоча території давно звільнені ЗСУ, однак вони й досі щільно заміновані та періодично потрапляють під обстріл ворога. Незважаючи на ризики, команда оператора докладає максимальних зусиль, щоб відновлювати покриття по всій Україні.

Протягом лютого та березня цього року завдяки злагодженій роботі ремонтних бригад lifecell й військових у мережі знову з’явилися села, містечка та міста Харківської, Донецької та Херсонської областей.

Ворог і далі продовжує обстрілювати Харківську область. Біля Вовчанська, Ізюму та у самому Харкові інженери ремонтних бригад й досі не можуть працювати без бронежилетів.

Особливо складна ситуація зі зв’язком залишається у місті Вовчанськ. У лютому завершено будівництво нової радіорелейної лінії, що дозволило відновити зв'язок у населених пунктах: Вовчанськ, Бурлук, Білий Колодязь, Приколотне, Куп’янськ. Завдяки її будівництву у мережу lifecell повернулися 33 населені пункти Харківської області, де мешкають 45 тисяч людей. Однак, оптичний вузол за цим напрямком було пошкоджено вже декілька разів після деокупації. lifecell вдалося повернути зв’язок по всій гілці населених пунктів, окрім Вовчанська, який знаходиться під регулярним обстрілом ворога. Команда мобільної мережі не припиняє спроби відновити там мережу і, як тимчасове рішення, відновила роботу одного сайту у передмісті Вовчанська – селі Вільча та запустила 2G, 3G та 4G зв’язок завдяки тимчасово побудованій радіорелейній лінії (одна базова станція працює завдяки Starlink) у Вовчанську. Таким чином у місті Вовчанськ працює 50% базових станцій lifecell.

Також у лютому покриття оператора відновлено завдяки Starlink у селі Грушівка, що біля Куп’янська, а вже у березні відновлено покриття у самому місті Куп’янськ. У березні інженерам lifecell вдалось відновили 2G та 3G зв’язок у селах Гусарівка, Чепіль та Цибівка поблизу Балаклії, доступ до мережі lifecell отримали й десяток менших сіл навкруги. Таким чином в цьому районі Харківщини є зв’язок lifecell, окрім двох вщент зруйнованих технологічних майданчиків, які не підлягають ремонту та будуть відбудовуватися «з нуля».

Наразі в Харківській області працює понад 90% базових станцій lifecell.

У Донецькій області також ведеться активна робота команди інженерів lifecell з відновлення покриття у деокупованих районах. Знову на зв’язку селище Новоселівка Лиманської громади, а з березня – селище Ярова тієї ж громади з покриттям 2G/4G. У березні силами команди оператора також вдалося відновити три базові станції у місті Торецьк Бахмутського району. Наразі в Донецькій області працює 43% базових станцій lifecell.

Половина усіх технологічних майданчиків оператора на Херсонщині зазнала пошкоджень та руйнувань, а 7% базових станцій – повністю знищені. У звільнених містах та селах відновлено роботу майже 65% обладнання оператора, яке працювало до повномасштабного вторгнення. У березні команда lifecell відновила на постійному живленні мережу у селищі Миролюбівка та запустила ще дві базові станції у Херсоні.

У звільнених населених пунктах України абонентам, які перебували під окупацією, lifecell нараховує пакет послуг без додаткової плати. Він містить 500 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні й 10 ГБ мобільного інтернету та діятиме протягом 30 днів.