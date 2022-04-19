Vodafone відновив зв’язок у населених пунктах Київщини та Чернігівщини

19 апреля 2022, 11:15

Інженери Vodafone протягом вихідних відновили зв’язок у населених пунктах Київщини та Чернігівщини.

Знов є можливість користуватись зв’язком у мешканців населених пунктів Київської області: смт Кодра, смт Пісківка та селі Гавронщина Бучанського району, селі Cтарі Петрівці Вишгородського району, селі Рудницьке Баришівського району. Підсилили покриття у Дмитрівці Бучанського району, відновили роботу ще двох базових станцій у Києві.Також населені пункти Чернігівської області знову «в ефірі»: смт Любеч Чернігівського району, села Розсудів і Бихольцохівка Ріпкінського району, також повністю відновлений зв’язок у смт Ріпки і в районі Олександрівка міста Чернігів.