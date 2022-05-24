Vodafone відновив роботу всіх базових станцій Чорнобильської зони

24 мая 2022, 12:15

Vodafone звітує про відновлення роботи об’єктів зв'язку на Київщині, Чернігівщині та Херсонщині.

Інженери компанії запустили в ефір всі базові станціях на території Чорнобильської зони, зв’язок відновлений також в районі РЛС Дуга.Vodafone продовжує підсилювати зв’язок у звільнених населених пунктах Київщини. Так, за минулий тиждень проведені відновлювальні роботи у Ворзелі, де тепер працює 100% мережі. Запущені в роботу додаткові базові станції в Ірпені (+2 БС), Бучі (+1 БС), Макарові (+1 БС), Димері (+1 БС).

Наразі В Київській області вже відновлено понад 95% мережі.



На Чернігівщині відновлено роботу мережі у селах Новий Білоус Чернігівського району та Блистова Менського району.



У Херсонській області відновлено роботу двох базових станцій у смт Нововоронцовка.