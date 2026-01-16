Vodafone визнано лідером з якості фіксованого інтернету в Україні

16 января 2026, 19:15

За результатами щорічного звіту незалежної французької компанії nPerf, яка спеціалізується на вимірюванні якості інтернет-послуг, Vodafone очолив рейтинг фіксованого інтернету в Україні за 2025 рік.



Дослідження проводилося у період з 1 січня по 31 грудня 2025 року серед операторів національних мереж. У загальному заліку інтернет для дому Vodafone Gigabit Net набрав 117 434 nPoints, випередивши середній показник по ринку – 112 926 nPoints.

Серед основних показників:

швидкість завантаження – 200,5 Мбіт/с, якої цілком достатньо для стабільного HD-стрімінгу;

швидкість вивантаження – 196,4 Мбіт/с, що особливо важливо для відеоконференцій та хмарних сервісів;

якість перегляду вебсторінок – 70,1%;

якість стрімінгового відео (YouTube) – 79,7%, що свідчить про стабільність і високу якість послуги в реальному часі.



Оператор також очолив рейтинг у категорії Wi-Fi-з’єднання, що особливо важливо, оскільки саме так більшість користувачів підключаються до домашнього інтернету.



Дослідження базується на тестах, виконаних користувачами в реальних умовах через спеціальний додаток nPerf на Android і iOS, а також через вебсайти компанії та партнерів. Щоб гарантувати точність результатів, використовували ретельні методи фільтрації, а тести проводили як у період пікового навантаження (з 18:00 до 23:00), так і в інший період доби.



Рейтинг якості nPerf за 2024 рік очолював телеком-оператор Vega, який відповідає у групі компаній Vodafone за розвиток фіксованого зв’язку.



Послуги інтернет-доступу надаються за енергоефективною сучасною технологією PON, що забезпечує не лише високу швидкість, а й стійкість до знеструмлень – понад 100 годин безперервної роботи за наявності резервного живлення у користувача.