Vodafone – лидер по скорости мобильного интернета в Украине - nPerf

18 февраля 2021, 9:15

Тестирование сетей украинских операторов в 2020 году показало, что мобильный интернет в Украине ускорился по сравнению с прошлым годом.

Самая высокая скорость мобильного интернета предоставляется клиентам Vodafone.



Исследование проводилось французской компанией nPerf, которая является одним из лидеров тестирования телекоммуникационных сетей с целью оценки скорости и качества доступа к сети интернет. nPerf использует данные с устройств пользователей, которые проводят замеры скоростей в момент проведения тестов с помощью программы nPerf. Оценка включает результаты тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, веб-серфинга и просмотра потокового видео.



Результаты исследования, опубликованного по ссылке, основанные на 33485 тестах, проведенных в 2020 году пользователями nPerf с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android).



Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G. В результате Vodafone продемонстрировал лучший результат практически по всем показателям, и, как следствие, получил наивысшее количество баллов – 52904.

Vodafone также продемонстрировал лучшие результаты просмотра веб-страниц и потокового видео.



Vodafone показал максимальную скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки – 21,17 Мбит/с, скорость выгрузки – 9,61 Мбит с, задержка – меньше 51,6 мс. Такой результат свидетельствует об увеличении скорости мобильного интернета по сравнению с результатами прошлого года.

По сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети Vodafone увеличилась на 32%, а скорость выгрузки – на 17%.



Более 70% измерений показали высокий уровень качества просмотра видео на потоковой платформе YouTube.



Это уже второе исследование, опубликованное в 2021 году, которое подтверждает лидерство Vodafone в скорости мобильного интернета.