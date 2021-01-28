Рейтинг самых быстрых городов и сел Украины в сети Vodafone

28 января 2021, 10:45

Vodafone представляет рейтинг скорости украинских городов в собственной сети. Рейтинг основан на данных независимого исследования Ookla за второе полугодие 2020 года, согласно которому Vodafone признан лидером по скорости мобильного интернета в Украине.



Согласно результатам исследования, Vodafone лидирует по скорости загрузки и передачи данных не только в среднем по стране, а также отдельно почти во всех крупнейших городах Украины.

Самыми быстрыми большими городами в Украине стали Львов – по скорости загрузки данных (download), и Одесса – по скорости передачи данных (upload). В целом топ-5 самых быстрых больших городов выглядит так:Топ-5 городов по скорости загрузки:1) Львов – 37 Мбит/с2) Одесса – 36 Мбит/с3,4) Харьков и Запорожье – 33 Мбит/с5) Киев – 30 Мбит/сТоп-5 городов по скорости передачи данных:1) Одесса – 22 Мбит/с2,3,4) Харьков, Запорожье, Львов – 17 Мбит/с5) Киев – 14 Мбит/сСогласно собственным данным сети Vodafone в декабре, наибольшую скорость в Украине продемонстрировали базовые станции в селах и поселках Украины:1) с.Чаплиивка Шосткинского района Сумской области с результатом 128 Мбит/с2) пгт Ворохта Ивано-Франковской области – 101 Мбит / с3) пгт Кирилловка, Акимовского района Запорожской области – 100 Мбит/с4) с. Кудашевка Криворожского района Днепропетровской области – 99 Мбит/сВ целом показатель скорости – Speed Score – в Украине вырос до 30,85. Vodafone продемонстрировал во втором полугодии 2020 года самую высокую среднюю скорость загрузки (Download), которая составила 29,38 Мбит/c, а также самую высокую в Украине среднюю скорость передачи (Upload), которая составляет 14,10 Мбит/c. Существенное увеличение скорости в сети Vodafone стало возможным благодаря инвестициям в расширение покрытия и емкостного ресурса LTE.