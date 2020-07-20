Vodafone создала рейтинг областей Украины в цветах мессенджеров и соцсетей

Компания Vodafone составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины в первой половине 2020 года, присваивая каждому региону цветовой статус – под цвет значка наиболее используемого сервиса.
Цвета, соответствующие популярным соцсетям и мессенджерам:
• Viber – сиреневый,
• WhatsApp – зеленый,
• Telegram – голубой,
• Instagram – вишневый,
• Facebook – синий,
• YouTube – красный,
• TikTok – черный,
• Likee – розовый,
• Snapchat – желтый.
Год назад этот рейтинг не был бы таким разнообразным и первые места в нем достались бы только областям с городами-миллионниками. Появление в рейтинге других областных центров, а также небольших городов и сел свидетельствует о росте объемов пользования мобильным интернетом по всей Украине.
Статус «сиреневой» получила Одесская область, которая по удельному (на каждого пользователя) трафику Viber с результатом 417 МБ/чел в месяц обошла Черкасскую и Донецкую области. Херсонская область стала «зеленой» – здесь наибольшее количество активных пользователей WhatsApp, на который уходит 978 МБ/чел; на втором и третьем месте – Полтавская и Харьковская области. В то же время наибольший трафик мессенджера Telegram – 2036 МБ/чел – создают пользователи «голубой» – Киевской области, опережая Одесскую и Винницкую.
«Вишневой» областью – с наибольшим количеством самых активных пользователей Instagram, 6408 МБ/чел, оказалась Ровенская область, которой уступили первенство Винницкая и Житомирская. В «синем» рейтинге среди активнейших пользователей Facebook победу получила Винницкая область, которой с результатом 2481 МБ/чел удалось опередить Одесскую и Киевскую области.
Наиболее активные пользователи сети YouTube проживают в самой «красной» области – Житомирской, 8778 МБ/чел, за которой идут Винницкая и Кировоградская. В Житомирской области находятся и самые ярые любители сети TikTok – 2390 МБ/чел, поэтому ей присвоен одновременно и черный цветовой код; на втором месте в «черном» рейтинге находятся Винницкая и Ровенская области. Поклонники другой молодежной соцсети – Likee – преимущественно живут в «розовой» Днепропетровской области – 957 МБ/чел; второе и третье места принадлежат Херсонской и Харьковской областям.
И, наконец, «желтой» областью, в которой наблюдался наибольший трафик приложения Snapchat, стала Волынская область, которая с показателем 195 МБ/чел опередила Закарпатскую и Ровенскую.
Vodafone также выделил населенные пункты с наиболее активными пользователями соцсетей (трафик за месяц):
• Сиреневый (Viber) – Калчева, Одесская область, 760 МБ/чел;
• Зеленый (WhatsApp) – Каменное, Запорожская область, 1260 МБ/чел
• Голубой (Telegram) – Червона Слобода, Киевская область, 2860 МБ/чел
• Вишневый (Instagram) – Сапожин, Ровенская область, 7076 МБ/чел
• Синий (Facebook) – Стадница, Киевская область, 3146 МБ/чел
• Красный (YouTube) – Норинск, Житомирская область, 9985 МБ/чел
• Черный (TikTok) – Щеглиевка, Житомирская область, 2980 МБ/чел
• Розовый (Likee) – Шпола, Черкасская область, 2832 МБ/чел
• Желтый (Snapchat) – Седлище, Волынская область, 297 МБ/чел
Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, проживающего в данном регионе. Чтобы максимально снизить погрешность, специалисты компании исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей соцсети или мессенджера.
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