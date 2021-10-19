19 октября 2021, 13:15

Fitch Ratings подтвердило "позитивный" прогноз рейтинга для Vodafone Украина

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило «позитивный» прогноз рейтинга для Vodafone Украина. Агентство также подтвердило все рейтинги Vodafone, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «В».



Vodafone Украина успешно работает на международном рынке заемного капитала с 2018 года. В феврале 2020 года Vodafone Украина осуществила успешный выпуск еврооблигаций на внешнем фондовом рынке – 5-летних облигаций («евробондов») – объемом $500 млн с доходностью 6,20%.



В августе 2021 года Vodafone Украина и Raiffeisen Bank International AG заключили контракт на управление деривативами. Международный контракт, который стал еще одним эффективным финансовым инструментом для Vodafone, позволяет компании хеджировать валютные риски на международном рынке заимствованного капитала.

