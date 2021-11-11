Сообщения о дефолте China Evergrande спровоцировали распродажи на биржах США

11 ноября 2021, 11:45

Публикация данных по инфляции США и информационный вброс по дефолту китайского застройщика China Evergrande спровоцировали на площадках США достаточно сильные распродажи.

Индекс S&P 500 снизился на 0,82% до 4646,71, Dow Jones Industrial Average потерял 0,66% и откатился к уровню 36079,94, Nasdaq Composite упал на 1,66% до уровня 15622,71.



Также не добавили инвесторам оптимизма и отчетности нескольких крупных компаний. После закрытия рынка в среду The Walt Disney Company (DIS) сообщила о продажах и прибылях хуже консенсус-прогноза, а рост подписчиков Disney + замедлился больше, чем ожидалось. Крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat (BYND) также представил слабый прогноз выручки на текущий квартал, указывая на сохраняющийся низкий спрос на свою продукцию.



Стоит отметить, что повышенный спрос на бумаги производителей электромобилей и на акции новых публичных компаний практически не замедлился после публичного дебюта Rivian Automotive (RIVN). Акции поддерживаемого Amazon производителя электромобилей закрылись с повышением на 29% по сравнению с ценой IPO в 78 долларов за акцию в первый день торгов на Nasdaq.