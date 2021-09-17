Технологические компании поддержали фондовый рынок в Китае

17 сентября 2021, 16:33

Фондовые индексы Китая пытаются стабилизироваться после существенных распродаж днем ранее. В фокусе внимания инвесторов один из крупнейших девелоперов недвижимости в Китае China Evergrande Group — акции компании упали еще на 11,8% в пятницу.

Однако рынок смогли поддержать акции технологических компаний, индекс Hang Seng Tech Index вырос на 2,8%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно в четверг, несмотря на неожиданный рост розничных продаж, поскольку количество заявок на пособие по безработице выросло, а цены на нефть стабилизировались после роста в среду. Индекс S&P 500 снизился на 0,16%, промышленный индекс Dow Jones также показал отрицательную динамику на 0,18%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,33%, увеличившись на 3 базисных пункта.



Розничные продажи в США выросли на 0,7% в августе по сравнению с июлем, что превзошло прогноз экономистов о снижении на 0,8% и приросте на 15,1% по сравнению с августом 2020 года. Между тем, количество обращений за пособием по безработице выросло на 20 000 до 332 000 за неделю, закончившуюся 11 сентября.