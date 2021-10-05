Индекс Nasdaq просел на новостях о массовом сбое в соцсетях

Утром во вторник фьючерсы на основные фондовые индексы США безуспешно пытаются восстановиться после прошедшей днем ранее распродажи. Фьючерсные контракты на индекс Nasdaq в понедельник снизились на 2%, акции технологического тяжеловеса Facebook упали почти на 5%, а шестичасовой перебой в работе платформы добавил негатив к череде проблем технологического гиганта от «слива» базы пользователей до разбирательств по влиянию Instagram на подростков.
Кроме того, рынки акций столкнулись с множеством опасений по поводу экономического и инфляционного фона, а также регуляторных и политических рисков. Беспокойство Уолл-стрит по поводу дебатов об ограничении потолка госдолга еще больше усилилось. Демократы и республиканцы изо всех сил пытаются достичь соглашения о повышении лимита заимствований федерального правительства и предотвращении того, что, как предупреждали некоторые политики, может обернуться катастрофой для всей экономики США.
Азиатские фондовые индексы понесли тяжелые потери рано утром во вторник после широкой распродажи на Уолл-стрит. Обеспокоенность по поводу роста дефолтов китайских застройщиков подорвала настроения инвесторов во вторник на фоне нового понижения кредитного рейтинга и неопределенности относительно судьбы China Evergrande Group, которая пытается привлечь денежные средства за счет продажи активов.
Между тем, американские власти намерены инициировать очередной раунд торговых переговоров с Пекином. Как заявила главный торговый представитель президента Джо Байдена Кэтрин Тай, речь пойдет о невыполнении Китаем условий так называемой первой фазы торгового соглашения, заключенного при экс-президенте Дональде Трампе. Она также отметила, что Штаты начнут освобождать от пошлин некоторые китайские товары.
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Игровые манипуляторы Bloody W70 Pro и Bloody W90 Pro 0.00
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